Ayasofya Camii'nde tarihi gün! 86 yıl sonra bayram namazı

31.07.2020 06:49

Geçtiğimiz hafta bugün 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde ilk bayram namazı kılındı. Ayasofya Camii'nde bayram namazı kılabilmek için yurdun ve dünyanın dört bir yanından binlerce Müslüman vatandaş akın ederken, Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii'ne kadar devam eden park kısmına kadar doldu.