86 yıl sonra bayram namazı! Ayasofya Camii'ne akın ettiler

31.07.2020 06:36

Kurban Bayramı dolayısıyla Ayasofya Camii'nde ilk bayram namazı kılınacak. 86 yıl sonra Ayasofya Camii'nde bayram namazı kılabilmek için büyük bir heyecan var. Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii'ne kadar devam eden park kısmına kadar doldu. Türkiye'nin birçok noktasından vatandaşlar akın etti. Fatih Belediyesi uzaktan gelecekler için belli noktalara seccade, su ve çorba temin ediyor. Bununla beraber bugünün anısına özel bir madalyon da camiiye gelen misafirlere takdim edildi. Şu an itibarıyla Ayasofya'da 25 bin kişi olduğu tahmin ediliyor. Detayları A Haber Muhabiri Mehmet Nilüfe aktardı...