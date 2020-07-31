Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Mehmetçik'e bayram telefonu!

31.07.2020 09:21

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Cudi Dağı'ndaki Nuh Peygamber üs bölgesinde bulunan Bakan Soylu ile telefonla görüşerek, askerlerin bayramını kutladı. Erdoğan, "Sağ olsun güvenlik güçlerimiz verdikleri mücadele ile buraları huzur bölgeleri haline dönüştürdü. Ben yine bu vesile ile Kurban Bayramı’nızı tebrik ediyorum" dedi.

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Cudi Dağı'ndaki Nuh Peygamber üs bölgesinde bulunan Bakan Soylu ile telefonla görüşerek, askerlerin bayramını kutladı.

Erdoğan "Cudi'nin mazisi maalesef hüzünlerle dolu. Gabar'da da aynı hüzünleri hep yaşadık. Ama sağ olsun güvenlik güçlerimiz verdikleri mücadele ile buraları huzur bölgeleri haline dönüştürdü. Ben yine bu vesile ile Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Allah beraberlik ve huzur içerisinde kavuşmayı bizlere nasip etsin inşallah. Bu dua ile sizlerle şuan beraber olan tüm komuta kademesine tüm güvenlik güçlerimize şükranlarımı sunuyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin" ifadelerini kullandı.