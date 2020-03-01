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Avrupa'nın göçmenlere karşı iki yüzlülüğü sürüyor!

Avrupa'nın göçmenlere karşı iki yüzlülüğü sürüyor! "Defolun buradan" diyerek karşıladılar

01.03.2020 17:04

Türkiye'nin göçmenlere Avrupa sınırlarını açmasının ardından 80 binden fazla göçmen karadan ve denizden Yunanistan'a geçti. Türkiye'nin yıllardır misafir ettiği göçmenleri Yunan vatandaşları sahillerde "Defolun buradan" bağırışlarıyla karşıladı. Kendilerini "medeniyetin beşiği" olarak gören ve her fırsatta insan haklarından dem vuran Avrupalılar, söz konusu göçmenler olunca iki yüzlülüğüne devam etti. Botlarda bulunan küçük çocuklar Yunanlıların tepkisi nedeniyle korkarken, polis ve güvenlik görevlileri olanları sadece izledi.


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