Son dakika: Hatay skandalında yeni gelişme! Sputnik Yayın Müdürü Mahir Boztepe ve 3 çalışanı gözaltında 01.03.2020 17:05

Son dakika haberleri... Rusya merkezli yayın yapan Sputnik isimli haber ajansının Türkiye Genel Yayın Müdürü Mahir Boztepe ve Ankara servisinde çalışan 3 kişi, "Çalıntı eyalet: Hatay 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye'ye verildi" başlıklı haber nedeniyle gözaltına alındı.

Son dakika haberleri... Rusya merkezli yayın yapan Sputnik isimli haber ajansının Türkiye Genel Yayın Müdürü Mahir Boztepe ve Ankara servisinde çalışan 3 kişi, "Çalıntı eyalet: Hatay 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye'ye verildi" başlıklı haber nedeniyle gözaltına alındı.



*Sputnik Türkiye Genel Yayın Müdürü Mahir Boztepe

Rusya merkezli yayın yapan Sputnik isimli haber ajansının Türkiye Genel Yayın Müdürü Mahir Boztepe ve Ankara servisinde çalışan 3 kişi, "Çalıntı Eyalet: Hatay 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye'ye verildi?" başlıklı haber nedeniyle gözaltına alındı.

Rusya merkezli yayın yapan Sputnik-Türkiye adlı haber sitesi üzerinden "Çalıntı Eyalet: Hatay 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye'ye verildi?" başlığıyla paylaşılan haberde, Hatay'ın yeniden Suriye toprağı olması gerektiği şeklinde ifadelere yer verildi. Söz konusu paylaşım üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Sputnik Türkiye Genel Yayın Müdürü Mahir Boztepe ve Sputnik Ankara Temsilciliği editörü ve 2 muhabir gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilecek.

İSTANBUL OFİSİNDE ARAMA BAŞLATILDI

Mahir B.'nin gözaltına alınmasının ardından Sputnik Haber Ajansının Bahçelievler Yenibosna'da bulunan İstanbul ofisinde polis arama başlattı. Polis ekiplerinin çalışması sürüyor.