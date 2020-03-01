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İşte rejim uçaklarının düşürülme anı | VİDEO

İşte rejim uçaklarının düşürülme anı | VİDEO

01.03.2020 16:16

Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejimine ait SU-24 tipi 2 savaş uçağı, Türk Silahlı Kuvvetlerince düşürüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib’de Esad rejimine ait Rus SU-24 tipi 2 savaş uçağını düşürdü. Savaş uçaklarının düştüğü, Suriye devlet haber ajansı tarafından da doğrulandı. Ajans, pilotların paraşütle yere indiğini ve sağ kurtulduklarını iddia etti. Yerel kaynaklar, uçağın İdlib'in güneyinde Cebel el Zaviye bölgesinde düşürüldüğünü ifade etti.


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