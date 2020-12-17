Avrupa alarmda! Koronavirüs bitmeden yeni salgın! Kuş gribi nedir, nasıl bulaşır?

Dünya koronavirüs illeti ile savaşırken Avrupa’yı bir salgın daha vurdu. Gelen son dakika haberine göre, ; İngiltere’nin Derbyshire bölgesinde yüksek derecede bulaşıcı 'kuş gribi' salgını doğrulandı. Salgının yaşandığı yer 'koruma bölgesi' ilan edildi. Sağlık yetkilileri, hastalığın diğer hayvanlara ve insanlara yayılma riskini sınırlandırmak için ayrıca 10 kilometrelik gözetim bölgesi kurulduğunu açıkladı.

Korona virüs salgının ardından İngiltere'de kuş gribi alarmı verildi. Halk sağlığı yetkilileri yaptığı açıklamada, Derbyshire bölgesinde yüksek derecede bulaşıcı "kuş gribi" salgınının doğrulandığını ve salgının yaşandığı yerin "koruma bölgesi" ilan edildiğini aktardı. Yetkililer, Derbyshire'ın güneyindeki bir tesisteki kümes hayvanların da H5N8 kuş gribi türünün bulunduğunu duyurdu. Sağlık yetkilileri, hastalığın diğer hayvanlara ve insanlara yayılma riskini sınırlandırmak için enfeksiyon alanı etrafında 3 kilometrelik bir koruma bölgesi ve 10 kilometrelik gözetim bölgesi kurulduğunu açıkladı. Bölgedeki kümes hayvanlarının karkaslarının, yumurtalarının, kümes çöplerinin ve gübrenin hareketine kısıtlama getirildi.

Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından yayınlanan belgelere göre, 3 kilometrelik koruma bölgesi Mackworth ve Mickleover'ın eteklerine kadar uzanıyor. Gözetim bölgesi ise, Derbyshire'ın büyük bölümlerinin yanı sıra Willington, Hilton ve Duffield'ı da içine alıyor.

"UYGUN ŞEKİLDE PİŞİRİLMİŞ KÜMES HAYVANI ÜRÜNLERİNİ YEMEK GÜVENLİ"

İngiltere Halk Sağlığı tarafından yapılan açıklamada, halka yönelik riskin çok düşük olduğu ve Gıda Standartları Kurumu'nun (FSA) çok düşük bir gıda güvenliği riski oluşturduğunu ifade ettiğini aktarıldı. Halk sağlığı, uygun şekilde pişirilmiş kümes hayvanı ürünlerini yemenin güvenli olduğunu açıkladı.

Derbyshire İlçe Konseyi Sağlık ve Topluluklar Kabine Üyesi olan Konsey Üyesi Carol Hart konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Maalesef Güney Derbyshire'da teyit edilmiş bir kuş gribi vakası yaşadık ve ticaret standartları memurlarımız, Derby City'deki meslektaşlarımızla birlikte Defra ile yakın bir şekilde çalışıyorlar. Kuşu olan herkesi teşhis etmeleri ve kısıtlamaları bildiklerinden ve kurallara harfiyen uyduklarından emin olmaları gerçekten önemli. Halk sağlığına yönelik risk düşük ancak kontrol bölgesine seyahat eden kişilerin salgından haberdar olması gerekiyor. Bölgede insanlara bölgeye ne zaman girdiklerini bildiren yol kenarı işaretleri olacak" dedi.

Öte yandan İngiltere'de 2 Kasım tarihinde şehirde bulunan bir tesiste 480 kümes hayvanında H5N2 türü grip tespit edilmiş, virüsün insanlar arasında yayılmasını engellemek amacıyla 480 hayvan itlaf edilmişti. 29 Kasım tarihinde ise İngiltere'nin Kuzey Yorkshire bölgesinde bulunan bir hindi çiftliğinde de kuş gribi tespit edilmiş ve 10 bin 500 hindi itlaf edilmişti.

KUŞ GRİBİ NEDİR?

Avian İnfluenza (Kuş gribi, Tavuk Vebası, Bird Flu) insanlarda grip etkeni olarak gözlenen influenza virüslerinden A tipinin neden olduğu, evcil ve yabani kanatlılar ile memeli hayvanların çoğunda solunum ve sindirim sistemine ait belirtiler gösteren, ölümle sonuçlanan çok bulaşıcı bir hastalıktır.

İnfluenza A virüsleri hemaglutinin (H) ve nörominidaz (N) antijenlerine göre sınıflandırılır. Kuşlarda hastalık yapan influenza virüsünün 15 alt tipi bulunmaktadır.

Kümes hayvanlarını enfekte eden avian influenza A virusu, hastalığa neden olma yeteneğine göre ikiye ayrılır.

Yüksek virülansa sahip olanlar, patojenitesi yüksek olan kuş gribine yol açar ki bunun bir kuş sürüsündeki mortalitesi %100'ü bulabilir. Kuşlar ilk belirtilerin başladığı gün içinde bile ölebilirler.

Virulansı düşük olanlar ise çok daha hafif bir hastalığa neden olurlar. Her iki tablodan sorumlu viruslar şuan için H5, H7 ve H9 alt tiplerindendir.

NASIL BULAŞIR?

Hasta hayvanların akıntıları ve özellikle dışkı ile direkt temas; bulaşık yem, su, malzeme ve kıyafetlerle temas; klinik olarak hastalık belirtilerini göstermeyen su ve deniz kuşlarıyla temas bulaşa neden olabilir. Özellikle ölü veya canlı hastalıklı kuşlar ve kuşların atıklarına maruz kalan kişilere solunum ve temas yoluyla bulaşır.

Avian influenza virüsleri genellikle insanları doğrudan enfekte etmez ve insanlar arasında dolaşmaz. İnsanda avian influenza virüsleriyle oluştuğu bildirilmiş doğal enfeksiyon sayısı çok azdır. İnsanlardaki olguların enfekte kümes hayvanları veya kontamine yüzeylerle temas sonucunda geliştiği düşünülmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından insandan insana geçiş olmadığı belirtilmekle birlikte literatürde sağlık çalışanları, kümes hayvancılığında çalışan işçiler ve aile üyeleri arasında şüpheli geçiş olguları bildirilmiştir. Avian İnfluenza A nın bazı suşları (H5N1, H7N7 ve H9N2 vb.) sağlık çalışanları, aile bireyleri, tavukçuluk yapanlar ve tavuk imha ekiplerinde çalışanlarda insandan insana çok sınırlı bir biçimde de olsa bulaşabildiği anlaşılmaktadır.

Hastalık ülke içinde çiftlikler arasında hızlıca yayılım gösterebilir. Enfekte olmuş araçlar, elbiseler, ayakkabılar aracılığı ile bir yerden diğerine taşınırlar.

Doğrudan ya da dolaylı yollarla vahşi göçmen kuşların evcil kuşlara enfeksiyonu bulaştırması en önemli salgın nedenidir. Ayrıca, canlı kuş pazarları salgının yayılmasında önemlidir.

Bir ülkeden diğerine ise uluslararası canlı kümes hayvanları ticareti ve göçmen kuşlar aracılığı ile taşınabilmektedir.

Enfeksiyonun görüldüğü dönemlerde sulak alanlara girip çıkan araç ve insanlar ile yerleşim yerlerine taşınma riski vardır. Riskli dönemlerde avcılık faaliyetleri ile de hastalığın yerleşim yerlerine taşınma olasılığı bulunmaktadır.

Risk yaratan diğer bir durum da, hastalık çıkmış olan yerleşim yerlerinden kontrolsüz araç ve insan hareketleri ile yayılımıdır.

Hastalığın Güney Kore Cumhuriyeti, Vietnam, Tayland, Kamboçya, Endonezya başta olmak üzere asya ülkelerinde salgınlar yaptığı bildirilmiştir ancak Dünya Sağlık Örgütü bu ülkelere seyahat kısıtlaması getirmemektedir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hastalarda;

38°C üzerinde ateş ile birlikte öksürük,

Boğaz ağrısı,

Kırıklık,

Nefes darlığı,

İshal yakınmalarından bir ya da birkaçı bir arada görülmektedir.

Belirtilerin başlamasından önceki 10 gün içinde H5N1'den etkilenmiş bir ülkede kümes hayvanları ya da bilinen veya kuşkulu bir avian influenza olgusu ile temas öyküsü olması önemlidir. Kuluçka süresi ortalama 2-5 gün olmakla birlikte 17 gün sonra hastalık geliştiği de bildirilmiştir.