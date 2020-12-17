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ABD eski Dışişleri Bakanı Matthew Bryza A Haber’de açıkladı: Karabağ’da Türk SİHA'ları çok büyük bir rol oynadı

ABD eski Dışişleri Bakanı Matthew Bryza A Haber’de açıkladı: Karabağ’da Türk SİHA'ları çok büyük bir rol oynadı
17.12.2020 00:16
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ABD eski Azerbaycan Büyükelçisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk oldu. Bryza, Azerbaycan'ın kendi toprağı olan Ermenistan işgali altındaki Karabağ'da elde edilen zaferi değerlendirdi. Bryza, "Türk SİHA'ları çok büyük bir rol oynadı. Bu Türk SİHA'larıyla Türk'ün, Türkiye'nin yenilikçi stratejileriyle birlikte; bu İHA'lar ağır silah ateşiyle birleştirildi ve bu da tamamen bambaşka bir savaş yapma şekli ortaya koydu." ifadelerini kullandı.


ABD eski Azerbaycan Büyükelçisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk oldu. Bryza, Azerbaycan'ın kendi toprağı olan Ermenistan işgali altındaki Karabağ'da elde edilen zaferi değerlendirdi. Bryza, "Türk SİHA'ları çok büyük bir rol oynadı. Bu Türk SİHA'larıyla Türk'ün, Türkiye'nin yenilikçi stratejileriyle birlikte; bu İHA'lar ağır silah ateşiyle birleştirildi ve bu da tamamen bambaşka bir savaş yapma şekli ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

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