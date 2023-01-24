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Avcılar'da polisin gözü önünde uyuşturucu alışverişi yapan şüpheliler yakalandı

Avcılar'da polisin gözü önünde uyuşturucu alışverişi yapan şüpheliler yakalandı
24.01.2023 16:44

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Avcılar'da uyuşturucu ticareti yaptıkları sırada polis ekiplerine suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Avcılar'da dün akşam saatlerinde kaldırımda yürüyen iki kişi, park halindeki polis aracının yanında buluştu. Birbirleriyle selamlaşan ikili uyuşturucu alışverişinde bulunduğu sırada Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekiplerine suçüstü yakalandı.

Şüphelilerden biri polis memurunun yanına geldiğini görünce elindeki uyuşturucu madde poşetine tekme atarak kendisinden uzaklaştırmaya çalıştı. Cengiz E. ve Umut G. olduğu tespit edilen şüpheliler Şehit Adem Başar Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. Yapılan sorgulamada Cengiz E.'nin yoklama kaçağı olarak arandığı belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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