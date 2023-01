HaberTürk "karne hediyesi et" kumpasını itiraf etti! Başkan Erdoğan düşmanı muhabir Fatmanur Boylu'nun tweetleri ortaya çıktı

İstanbul Şişli'de kasapta müşterilere mikrofon uzatan bir televizyon muhabiri annesi ile alış verişe gelen ilkokul öğrencisine de mikrofon uzattığında ilginç bir cevap aldı. Henüz okula yeni başladığı anlaşılan A.G isimli çocuk, annesinin kendisine karne hediyesi olarak et aldığını iddia etti.





HaberTürk'te yer alan haberde yayınlanınca özellikle sosyal medyada ve CHP yandaşı yayın kuruluşları Sözcü ve Cumhuriyet gazetelerinde Türkiye'nin yoksullaştığı kara propagandasına malzeme yapıldı.

MUHALEFET HEMEN ATLADI!

Yandaş medya iddiayı köpürtürken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak meseleyi siyaset malzemesi yaparak Türkiye'nin ekonomisi üzerinden algı operasyonu çekmeye çalıştı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu seçim; karne hediyesi olarak 3 parça et alan çocuklarla, 5 bin dolarlık tuhaf kıyafetler giyenler arasında olacak." diyerek yalan haberin seçim malzemesi yaptı.

Memleket Partisi Genel Başkan Muharrem İnce'nin paylaşımı:

Karne gününde bir çocuğumuzun "Annem karne hediyesi olarak et aldı." sözünden daha acı bir söz var mı?

Akıl dışı ekonomi politikalarıyla insanlarımızı et alamayacak duruma getirip "Şahlanıyoruz, uçuyoruz, Almanya bizi kıskanıyor." diyenlerde utanacak yüz var mı?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun paylaşımı:

Eğer bugün bir evladımızın karne hediyesi yarım kilo et ise bizlere uyku haram!

Sizler sarayınızda manda yoğurdu yiyip, ejder meyveli smoothie içerken bu asil millet açlıkla mücadele ediyor.

Bu karanlık günler geçecek, refah ve bolluk gelecek.

Faik Öztrak'ın paylaşımı;

Olayın yaşandığı Kurtuluş'taki kasabın sahibi Zafer Kadife ve babası Mehmet Kadife olayın doğrusunu anlattı.

KASAP NE DEDİ?

Annenin uzun yıllardır müşterileri olduğunu belirten Kurtuluş'taki kasabın sahibi Zafer Kadife ise şunları aktardı:

Aile kasap dükkanıma yakın bir evde oturur. Öyle muhtaç insanlar filan değiller. Evleri arabaları var. Baba büyük bir şirkette çalışıyor. Uzun zamandır benim müşterilerim. Yoksul oldukları ve o sebeple et yiyemedikleri bilgisi kesinlikle doğru değil. Her ay gelir tavuk et alırlar. Karnelerin verildiği gün de anne ile oğlu geldi. Bayan tavuk aldı. Daha sonra karne hediyesi olarak babasının tablet alacağını söyledi. Annesinin anlattığına göre çocuk hiç et yemezmiş. Ben de pirzola hediye ettim ki belki beğenir ve et yemeye başlar diye.

Gerek sosyal medyada gerekse bazı gazetelerde olayın çarpıtılması bizi üzdü. Bütün gerçekler bunlardır. Zafer Kadife'nin babası Mehmet Kadife de şöyle konuştu: Ya ben bu işi anlamadım. Biz burada yılların esnafıyız. Her türlü kanal gelip burada binlerce çekim yaptı. Minik kardeşimizle annesi de bizim uzun yıllardır müşterimiz. Karne günü gelmişler, annesi diyor ki 'Oğlum karnesini aldı güzel bir yemek yiyeceğiz', oğlumun da gönlünden kopmuş karne günü özel bir gün diye tanıdığı için kardeşimizi pirzola hediye etmiş. Bu kadar güzel bir olay nasıl böyle siyasi bir mesele haline geldi, gerçekten çok üzüldük. Altılı masa bunu kendilerine mal ettiler. Bizi malzeme haline getiren bu insanlar nasıl ülke yönetecekler ben anlamadım, gerçekten rezil ettiler bizi. Böyle bir şey olamaz. Biz kendi halimizde esnafız.

Güzel kardeşimize bir güzellik yapalım dedik, kendimizi saçma sapan bir şeyin içinde bulduk. Ülkenin reisi cumhuru bir tane olur, bunlar 6 reis çıkarmaya çalışıyor, bir de bizi alet ediyorlar. Çok yazık. Aslında çocuğun babası zengin, durumları iyi. Yardıma muhtaç değiller. Bizzat kendileri çoğu kişiye yardım ediyorlar zaten. Çocuğun karnesi güzel olunca Zafer de sormuş 'ben de et versem yer misin' diye, çocuk da 'yerim amca' deyince oğlum da vermiş.

ANNE İLK KEZ KONUŞTU

A.G.'nin annesine de ulaşıldı. Sabah'ta yer alan habere göre Anne Nihal Güney fakir olmadıklarını söyledi. Şişli'de yaşadıklarını, ev ve arabaları bulunduklarını söyleyen Nihal Güney, yalan haberlerle siyasete malzeme yapılmaktan şikayetçi olduklarını söyledi. Her zaman söz konusu kasaba alışverişe gittiklerini söyleyen Güney, olay günü de tavuk almak üzere kasaba girdiğini kaydetti. Oğlunun uzatılan mikrofona yanlış bir kelime söylemesi ile söz konusu görüntülerin ortaya çıktını söyleyen anne, eşinin oğluna et değil tablet alacağını kaydetti. Oğlu A.G.'nin et yiyen bir çocuk olmadığını, kasap abisine karnesini gösterince kasabın hediye pirzola verdiğini ifade etti.

ÇOCUĞUMUN KULAĞINA FISILDAYIP SÖYLETTİLER

Muhabirin çocuğun kulağına söyleyecekleri ifadeleri fısıldadığını belirten anne Güney, "Anne babam bana tabletim bozuldu tablet hediye alacak derken çekilmesi gereken yerlerin hiçbirini çekmedi sadece çocuğumun kulağına eğilerek, fısıldayarak, "annem bana karne hediyesi aldı" dedirtti benim çocuğum aç değil." dedi.

AK PARTİ'DEN O İSİMLERE TEPKİ

Gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, operasyona soyunan Akşener, Davutoğlu, İnce ve Öztrak'a tepki gösterdi.

Dağ, "Bir çocuğun tüm masumiyetiyle söylediği bir cümleyi, siyasetinize alet ederek, kirlettiniz. Gerçeğin, sizin siyaseten kullanabilmek için "arzu ettiğiniz" gibi olmadığı ortaya çıktı. Mahcubiyet, özür, utanma…" ifadelerini kullandı.

HABERTÜRK SKANDALI İTİRAF ETTİ

Yaşananlar sonrası muhabir hakkında soruşturma başlatan HaberTürk televizyonu haber öncesi yapılan skandalı itiraf ederek muhabir Fatmanur Boylu'nun işine son verildiğini açıkladı. Kanal yönetiminin ham görüntüleri inceleyerek Boylu'nun çocuğa telkinde bulunduğunu tespit edildiğini açıkladı.

Habertürk'ten yapılan açıklamada şu satırlara yer verildi:

Habertürk TV'de 23 Ocak 2023 tarihinde yayınlanan ve sosyal medyada çeşitli yönlerden "Karne hediyesi et alan çocuk" başlığıyla tartışılan haberle ilgili olarak haberin oluşumunda çocuğun ailesinin iddia ettiği gibi gazetecilik ilkelerine aykırılık oluşturacak şekilde çocuğun konuşmasına muhabir müdahalesi olup olmadığına dair Habertürk TV yönetimince inceleme ve soruşturma başlatıldığı kamuoyunun bilgisine sunulmuştu.

Bu kapsamda olmak üzere; haberin tüm ham bantları yetkililerimizce incelenmiş, inceleme öncesi ve sonrası muhabir açıklaması ve savunması alınmış, haberle ilgili süreçte yer alan tüm yetkililer dinlenmiştir.

"ÇOCUĞUN BU YÖNLENDİRME DOĞRULTUSUNDA KONUŞTUĞU MAALESEF TESPİT EDİLMİŞTİR"

Neticede incelenen ham kayıtların açıkça gösterdiği üzere; muhabirimizin haberde konuşan çocukla gazetecilik ilke ve kurallarına tümüyle aykırı olarak, çocuğa nasıl konuşacağına ilişkin dikte edici ve yönlendirici nitelikte ön konuşma yaptığı ve çocuğun bu yönlendirme doğrultusunda konuştuğu maalesef tespit edilmiştir.

Muhabir savunmasında haberin konusunun çocuk olmadığı, çocuğu ailesiyle rastlantı sonucu mağazada gördüğünü ve habere sıcaklık ve neşe katmak için çocukla şaka mahiyetinde konuştuğunu, ancak bu kısa konuşmanın sosyal medya ve diğer medya mecralarında bağlamından koparılarak çarpıtıldığını ve haberdeki bağlamın tamamen dışında bir çerçeveye sokularak kendisinin ve Habertürk'ün aleyhine bir şekle dönüştürüldüğünü ve olayın iradesi dışında getirildiği noktadan büyük üzüntü duyduğunu belirtmiş ise de bu açıklama ve savunma gazetecilik ilke ve kurallarına aykırılık oluşturacak şekilde çocuğa nasıl konuşması gerektiğini dikte eden ön konuşmayı izah ve ikna edici nitelikte bulunmamıştır…

KENDİSİYLE İŞ İLİŞKİMİZ BUGÜN İTİBARIYLA SONLANDIRILMIŞTIR

Bu haberde muhabirimizin, çocuğun konuşması/konuşturulması ile ilgili kısımda aldığı tutum bu ilkelerin açıkça ihlali niteliğinde görülmüş olduğundan kendisiyle iş ilişkimiz bugün itibarıyla sonlandırılmıştır. Başta haberde konuşturulan çocuk olmak üzere haberden etkilenen tüm kişilerden ve değerli izleyicilerimizden muhabirimizin kabul edilemez bu görev ihlali nedeniyle açıkça özür diliyoruz…

Bu anlayışla, haberimizi düzeltiyor, o haberdeki çocuğun konuştuğu bölüme, haberciliğin ilkelerine aykırı olduğu için, referans verilmemesini kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz.

BOYLU'NUN BAŞKAN ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI VE HDP PROPAGANDASI

Öte yandan muhabir Fatmanur Boylu'nun sosyal medyada yaptığı paylaşımlar savunmasında bahsettiği gibi masum bir niyetle gerçekleştirilmediğini ortaya koyuyor.

Zira 2015 yılında yaptığı paylaşımda açıkça terörün siyasi ayağı HDP propagandası yapan Boylu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili sosyal medyada düşmanca ifadeler kullandığı görülüyor.

MİDEM BULANIYOR

Boylu'nun bir paylaşımında, "AKP demesenize artık Tayyip de demeyin hı? Midem bulanıyor. Vallah billah üzülüyorum bakın. Gün olacak Tayyip öldü yazacağız değil mi?" ifadeleri kullanmıştı.