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Başkan Erdoğan Orban ile Budapeşte’de görüştü!
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Başkan Erdoğan Orban ile Budapeşte'de görüştü!

Giriş Tarihi: 21.05.2025 16:20:19 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 16:20:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi kapsamında Budapeşte’de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü. Karmelit Manastırı’nda gerçekleşen görüşme basına kapalı yapıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi kapsamında temaslarına devam ediyor.

Görüşme Karmelit Manastırı'nda Gerçekleşti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret kapsamında Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Budapeşte'de bulunan Karmelit Manastırı'nda görüştü. Liderler arasında gerçekleşen görüşme, basına kapalı olarak yapıldı.

Zirve Kapsamında Temaslar Sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirve kapsamında çeşitli ülke liderleriyle ikili temaslarını sürdürmesi bekleniyor. Türk Devletleri Teşkilatı'nın bölgesel iş birliği ve ortak projeleri ele aldığı zirve, Macaristan'ın ev sahipliğinde devam ediyor.

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