'7 Güzel Adam'dan biri olan Türk edebiyatının usta yazarlarından Rasim Özdenören, hayatını kaybetti.

Yaklaşık bir ay önce vücudundaki enfeksiyon nedeniyle Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde müşahede altında tutulan Rasim Özdenören'in tedavisi sürürken sevenlerini üzen bir gelişme yaşandı.

RASİM ÖZDENÖREN HAYATINI KAYBETTİ

Özdeneren tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

"7 GÜZEL ADAM BİR İMGEDİR"

Rasim Özdenören geçtiğimiz aylarda Vav TV'ye röportaj vermişti. Yedi Güzel Adam ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan ve Yedi Güzel Adam'ın Cahit Zarifoğlu'nun şiir kitabının ismi olduğunu belirten Rasim Özdenören, Yedi Güzel Adam'ın sadece bir imge olduğunun altını çizdi.

Rasim Özdenören o röportajında şunları söyledi:

"Toplumda Yedi Güzel Adam diye bir karakter resmetmeye çalışanlar şunun farkına varmalı... Yedi Güzel Adam, Cahit Zarifoğlu'nun bir şiir kitabının adı. Orada da yedi güzel adam diye yedi ayrı kişi anlatılmıyor. Biz, bu yedi güzel adam muhabbeti çıkmadan önce Cahid'in yedi güzel adam şiiriyle ilgili yazdığımda saymak istedim bazen dörtle kayıtlı kalıyorsun... Dört kişiyi anlattığını... Birisi Hz. Musa, Hz. Ebubekir, Hz Muhammed (SAV)... Böyle dört kişiye kadar çıkabiliyor. Sultan Abdulhamit'in örneğin konu edinilebileceğini belirten Rasim Özdenören şunları söyledi: Yedi Güzel Adam sayı hesabıyla yedi kişi değil bizim masal dünyamızda üçler, yediler, kırklar diye anılan topluluklar var. Yedi Güzel Adam diye bir şey yok... Cahit Zarifoğlu'nun şiirinden alınmış fakat o şiirinde çok farkında olmayan kişiler, yedi güzel adam deyince yedi isim sayılmaya çalışılıyor. Yedi Güzel Adam bir imgedir."

YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

Eşi Ayşe Özdenören ailece üzgün olduklarını söyleyerek "Kurban Bayramı'nda Rasim bey, Kovid'e yakalandı. İyileşti, hastaneden çıkacağız derken KOAH hastalığının da etkisiyle yoğun bakıma kaldırıldı. Ben de şu an Kovid'im. Bir an önce sağlığına kavuşması ve yoğun bakımdan çıkması için dua ediyoruz. Elimizden başka bir şey gelmiyor. Rasim bey kronik KOAH hastasıydı, hastalığı nüksetti" ifadelerini kullandı.

82 yaşındaki Rasim Özdenören enfeksiyon nedeniyle bir aydır Ankara Cebeci'de Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde müşahede altında tutuluyordu.

RASİM ÖZDENÖREN KİMDİR?

Rasim Özdenören, 20 Mayıs 1940'ta Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Şair Alaaddin Özdenören ile ikiz kardeştir. Küçük yaşlardan itibaren okumaya ve yazmaya çok meraklıydı.

Çocukluk döneminde farkı şehirlerde ikamet etti. Rasim Özdenören, ilk ve orta öğrenime bir dönem Kahramanmaraş'ta, bir dönem Malatya'da, bir dönem ise Tunceli'de devam etti. Lise mezuniyetinin ardından İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nü başarı ile tamamladı. Daha sonra, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni başladı. 1967'de buradan da mezun oldu.

1970'te mesleki hayatına katkıda bulunmak ve yüksek lisans yapmak amacı ile Amerika'ya gitti. Yaklaşık 2 sene boyunca burada kaldı. Daha sonra yeniden Türkiye'ye dönüş yapan Rasim Özdenören, 1971'de Devlet Planlama Teşkilatında uzman olarak göreve başladı.

1975'te Kültür Bakanlığı'nda Bakan Müşaviri olan Rasim Özdenören, 3 sene boyunca da aynı kurumda müfettişlik görevine devam etti. Daha sonra yazar olabilmek maksadı ile görevinden ayrıldı.

1980'de Kültür Bakanlığı'ndaki görevine geri dönen Rasim Özdenören, 1981'de Yayın Temsil Dairesi Başkanı oldu. Alanında sürekli bir yükselme kaydeden Özdenören, 1984'te Genel Sekreter Yardımcısı, 1988'de ise Genel Sekreter olarak çalışmalar yürüttü.

2004'te ise emekliye ayrıldı.

ÇOK SAYIDA ÖDÜL ALDI

Özdenören'in yazdığı hikayeler birçok filme uyarlandı. Bunun akabinde, film yarışmalarında jüri özel ödül sahibi oldu. Başarılı yazar Rasim Özdenören başarılarından ötürü çok sayıda ödüle layık görüldü. İşte onlardan bazıları:

1979 - Türkiye Milli Kültür Vakfı Fikir Alanında Jüri özel Ödülü

1984 - Türk Yazarlar Birliği Hikaye Ödülü

1987 - Türk Yazarlar Birliği Deneme Ödülü

2015 - T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü

2016 - Necip Fazıl Kısakürek Saygı Ödülü

RASİM ÖZDENÖREN ESERLERİ

Özdenören'e ait kitaplar şunlardır:

1967 - Hastalar ve Işıklar (Öykü)

1967 - Destanlar ve Işıklar (Deneme)

1973 - Çözülme (Öykü)

1977 - Çok Sesli Bir Ölüm (Öykü)

1977 - Çarpılmışlar (Öykü)

1977 - İki Dünya (Deneme)

1979 - Gül Yetiştiren Adam (Öykü)

1983 - Denize Açılan Kapı (Öykü)

1985 - Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler (Deneme)

1985 - Yaşadığımız Günler (Deneme)

1986 - Ruhun Malzemeleri (Deneme)

1987 - Çapraz İlişkiler-Dış Politika Yazıları (Deneme)

1987 - Kafa Karıştıran Kelimeler (Deneme)

1987 - Yeniden İnanmak (Deneme)

1987 - Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı (Deneme)

1988 - Müslümanca Yaşamak (Deneme)

1988 - Red Yazıları (Deneme)

1996 - Yeni Dünya Düzeninin Sefaleti (Deneme)

1997 - Acemi Yolcu (Deneme)

1997 - Ben ve Hayat ve Ölüm (Deneme)

1997 - İpin Ucu (Deneme)

1998 - Kent İlişkileri (Deneme)

1999 - Kuyu (Öykü)

1999 - Köpekçe Düşünceler (Deneme)

1999 - Yüzler (Deneme)

2000 - Hışırtı (Öykü)

2000 - Ansızın Yola Çıkmak (Öykü)

2000 - Eşikte Duran İnsan (Deneme)

2002 - Yazı, İmge ve Gerçeklik (Deneme)

2002 - Toz (Öykü)

2003 - Aşkın Diyalektiği (Deneme)

2004 - Düşünsel Duruş (Deneme)

2009 - İmkansız Öyküler (Öykü)

Özdenören'in çevirisine imza attığı bazı eserler ise şöyle:

1964 - Hayvan Çiftliği (George Orwel)

1967 - İslam‟da Devlet Nizamı, Hukuk (Mevdudi)

1967 - İslam Devletinde Mali Yapı Ekonomi (S. A. Sıddıki)