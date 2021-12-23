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Ataşehir'de skandal olay! İETT şoförü yolcuya bıçak çekti

Ataşehir'de skandal olay! İETT şoförü yolcuya bıçak çekti
23.12.2021 16:57

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İBB’nin CHP’li Ekrem İmamoğlu ve yönetimine geçmesinin ardından İETT ile ilgili her gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor. İstanbullu İETT arızalarından bıkmışken bu sefer de şoför magandalığı ile karşı karşıya kaldı. Ataşehir’de İETT şoförünün tartıştığı yolcuya bıçak çekip üstüne yürüdüğü anlar kameralara yansıdı.

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Ataşehir'de İETT'ye bağlı özel halk otobüsü şoförünün tartıştığı yolcuya bıçak çekme anı, cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, İETT'ye bağlı 34 JK 1228 plakalı özel halk otobüsünün şoförü, bir yolcuyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, yerinden kalkan şoför bıçakla yolcunun üzerine yürüdü.

Şoförün otobüsün içinde bıçakla hareket etme anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde şoförün yolcuyla tartışması, bıçakla otobüsün arka tarafına hareket etmesi, yolcuya "in aşağıya" diye bağırması, bir süre sonra ise otobüsü hareket ettirerek olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

Polis ekipleri, görüntülerin sosyal medya üzerinden yayınlanması üzerine çalışma başlattı.

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