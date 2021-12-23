Ataşehir'de skandal olay! İETT şoförü yolcuya bıçak çekti

İBB’nin CHP’li Ekrem İmamoğlu ve yönetimine geçmesinin ardından İETT ile ilgili her gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor. İstanbullu İETT arızalarından bıkmışken bu sefer de şoför magandalığı ile karşı karşıya kaldı. Ataşehir’de İETT şoförünün tartıştığı yolcuya bıçak çekip üstüne yürüdüğü anlar kameralara yansıdı.