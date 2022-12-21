Haberler Haber Videoları Asgari ücret yarın açıklanacak mı? Başkan Erdogan asgari ücret açıklama videosu izle! ''Yarın açıklanacak'' | VİDEO

Asgari ücret yarın açıklanacak mı? Başkan Erdogan asgari ücret açıklama videosu izle! ''Yarın açıklanacak'' | VİDEO

Asgari ücret yarın açıklanacak mı? Başkan Erdogan asgari ücret açıklama videosu izle! ''Yarın açıklanacak'' | VİDEO
21.12.2022 13:22 - Son Güncelleme: 21.12.2022 13:23

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Asgari ücret yarın açıklanacak mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika asgari ücret açıklaması... Erdoğan; "Bakanımla bugün görüşmek suretiyle yarın inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız" dedi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı sonrası gazetecilere asgari ücretle ilgili açıklama yaptı.

TÜRK-İş'in 9 bin TL talebiyle ilgili soruya ise, "Herkesin her söylediği ile adım atamayız. Bizim sırtımızda küfe var. Küfe olmayanlar rahat konuşur. Bunların hepsini düşüneceğiz. Eğitimden sağlığa bütün altyapıları düşüneceğiz" cevabını verdi.

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