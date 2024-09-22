Arnavutköy’de sahte ürün üreten fabrikaya baskın

Giriş Tarihi: 22 Eylül 2024, 17:48 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2024, 17:48

Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada Dünyaca bilindik olan büyük firmalara ait ürünlerin benzerlerinin yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri firma yetkilileriyle birlikte fabrikaya baskın düzenledi. Kapıları kilitli olan ve içeride kimsenin olmadığı tespit edilen fabrikanın kapıları çilingir yardımıyla açıldı. İçeride yapılan incelemeler sonucunda bilinen kozmetik fabrikalarına ait yaklaşık 1 ton baskılı ambalaj malzemeleri ele geçirildi. Polis ekipleri işyeri sahibi ve çalışanlarını yakalamaya yönelik çalışma başlattı.