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Arkadaşlarını ayıltmak isterken öldürdüler
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Arkadaşlarını ayıltmak isterken öldürdüler

Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024, 18:19 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2024, 18:19

Fatih'te döverek bayılttıkları arkadaşlarını elektrik vererek ayıltmak isterken öldürdüler

Fatih'te alacak verecek meselesi yüzünden Yaşar Karakaş(18) ve 4 arkadaşı arasında evde tartışma çıktı. 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövülen Karakaş bayıldı. Karakaş, arkadaşları tarafından ayılması için vücuduna verilen elektrik nedeniyle hayatını kaybetti. Olayla ilgili evde bulunan 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 06.00 sıralarında Atikali Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi bulunan Yaşar Karakaş ile Ramazan K.(28), Eda T., Cebrail K.(29), ve İsmail K.( 26) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, aldığı darbeler nedeniyle Karakaş bayıldı. Karakaş'ın ayılması için önce üzerine su döken arkadaşları ardından da vücuduna elektrik verdi. Karakaş'ın kendisine gelmemesi üzerine evde bulunanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KARAKAŞ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, Karakaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Evde bulunan 1'i kadın 4 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı incelemelerin ardından Karakaş'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, Ramazan K.'nın 10 suçtan, Cebrail K.'nın 4 adet suçtan, İsmail K.'nın ise 11 adet suçtan kaydının olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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