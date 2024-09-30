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1 ton sahte bal ele geçirildi
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1 ton sahte bal ele geçirildi

Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024, 17:44 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2024, 17:46

Osmaniye’de jandarmanın düzenlediği baskında 1 ton kilo sahte olduğu değerlendirilen bal ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, merkeze bağlı Cevdetiye Beldesi'nde sahte bal üretimi yapıldığı yönünde bilgiye ulaşıldı. Şüpheli E.B (42) ve A.U.'ya (35) ait ikamet ve işyerine baskın düzenleyen jandarma, yapılan aramalarda 36 adet teneke,14 adet kavanoz ve 3 adet bidonda olmak üzere 1 ton sahte bal olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 2 şüpheli hakkında kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldı.

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