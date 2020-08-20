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Antalya’da demir çubuklu kadın dehşet saçtı!

Antalya’da demir çubuklu kadın dehşet saçtı!
20.08.2020 18:19

Antalya'da kimliği belirsiz kadın, kime ait olduğu bilinmeyen park halindeki otomobilin camları ile aynalarını demir çubukla kırdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan olayda, aracın camlarını kırıp, küfreden kadın, sokaktan ayrıldı.


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