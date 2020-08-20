Antalya'da kimliği belirsiz kadın, kime ait olduğu bilinmeyen park halindeki otomobilin camları ile aynalarını demir çubukla kırdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan olayda, aracın camlarını kırıp, küfreden kadın, sokaktan ayrıldı.
Antalya’da demir çubuklu kadın dehşet saçtı!
20.08.2020 18:19
- Antalya’da demir çubuklu kadın dehşet saçtı!
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