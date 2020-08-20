PKK terör örgütünün Kuzey Irak'ın Şeladize bölgesinde bulunan Türk askeri birliğine yönelik gerçekleştirmek istediği drone saldırısı başarıyla püskürtüldü. Üzerlerinde havan yüklü 5 drone sürüsü Türk birliğine saldırmak için harekete geçti. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonu sonrası o droneler etkisiz hale getirildi. Operasyonun detaylarını A Haber Yurt Haberleri Müdürü Kerim Ulak canlı yayında anlattı. İşte sıcak bölgeden ilk görüntüler ve son durum...
MSB: PKK'nın drone ile düzenlediği saldırı engellendi
20.08.2020 19:32
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- MSB: PKK'nın drone ile düzenlediği saldırı engellendi
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