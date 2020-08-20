MSB: PKK'nın drone ile düzenlediği saldırı engellendi

20.08.2020 19:32

PKK terör örgütünün Kuzey Irak'ın Şeladize bölgesinde bulunan Türk askeri birliğine yönelik gerçekleştirmek istediği drone saldırısı başarıyla püskürtüldü. Üzerlerinde havan yüklü 5 drone sürüsü Türk birliğine saldırmak için harekete geçti. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonu sonrası o droneler etkisiz hale getirildi. Operasyonun detaylarını A Haber Yurt Haberleri Müdürü Kerim Ulak canlı yayında anlattı. İşte sıcak bölgeden ilk görüntüler ve son durum...