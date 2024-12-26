Antalya'da geçtiğimiz aylarda çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı'yı yumruk atıp ölümüne neden olan 34 yaşındaki Kıvanç Şensöz'ün müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Maktulün kardeşi Firdevs Yıldırıcı, Şensöz'ün, "Karşıma çıkmayın. Sizin soyunuzu kurutacağım" diyerek küfürler ettiğini ifade etti. Şensöz ise yaptığı savunmada maktulün kendisini takip ettiğini iddia ederek akılalmaz bir savunmaya imza attı. Şensöz, "Maktul de arkamdan gelmiş. Üzerime yürüdü. Bende kendimi korumak için maktule yumruk attım. Görüntüleri izleyince tekme attığımı fark ettim." dedi.