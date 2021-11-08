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Antalya'da akılalmaz kaza! Halk otobüsünün durağa ve direklere çarpma anı kamerada

Antalya'da akılalmaz kaza! Halk otobüsünün durağa ve direklere çarpma anı kamerada
08.11.2021 15:37
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Antalya'da bir halk otobüsü, freni boşalınca durağa ve 2 araca çarptı. En son mobese ve elektrik direklerini devirip duran otobüs kazasında ölen ya da yaralanan olmazken, olay ve panik anları kameralara yansıdı.

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Kaza, Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi'nde dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Şükrü Bahadır (68) yönetimindeki 07 AU 0232 plakalı halk otobüsü, freni boşalınca durağa çarptı. Kaza sonrası otobüs şoförü, trafiğe engel olmaması için aracı yol kenarına almak istedi.

Bu sırada mobese direğini deviren otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen Bülent Durmaz yönetimindeki O7 EZL 53 plakalı otomobil ile Hasan Sakarkaya'nın kullandığı 07 GN 339 plakalı kamyonete ve son olarak elektrik direğine çarparak durdu.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otobüs şoförü ifadesi için polis merkezine götürüldü. Şükrü Bahadır, kazanın otobüsün freninin tutmamasından kaynaklandığını söyledi.

OTOBÜSTEKİ VE ÇEVREDEKİ KAMERALAR GÖRÜNTÜLEDİ
Kaza anı, otobüsün ve civardaki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Otobüsün içindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, durağa çarpan araçtaki yolcular korku ile sürücünün yoluna devam etmesini bekliyor.

Sürücü aracın vitese girmediğini söyleyip yolcuları otobüsten indiriyor. Gelen polis ekibine otobüsün evrakını veren sürücü, aracın kenara çekilmesi talimatı üzerine tekrar sürücü koltuğuna oturuyor. Hareket eden otobüsün direklere çarpma anları ve şoförün araçtan inişi, görüntülerde yer aldı. Civardaki bir iş yerinin kamerasına ise otobüsün direğe çarpması ve panik anları yansıdı.

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