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Alanya’da feci kaza... Motosiklet çöp konteynerine çarptı: 1 ölü
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Alanya’da feci kaza... Motosiklet çöp konteynerine çarptı: 1 ölü

Giriş Tarihi: 20.05.2025 17:45:08 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 17:53:31

Antalya'nın Alanya ilçesinde, yol kenarındaki çöp konteynerine çarpan motosikletin sürücüsü Fatih Yüksel (45) olay yerinde hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15:00 sıralarında Alanya'nın Seki Mahallesi D-400 karayolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Fatih Yüksel'in(45) kullandığı 59 PU 296 plakalı motosiklet, Alanya istikametinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Fatih Yüksel olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerinin yaptığı kontrolde Yüksel'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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