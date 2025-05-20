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Kene ısırması haberleri: Sivas’ta dehşet: Kenenin ısırdığı 1,5 yaşındaki çocuk öldü!
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Kene ısırması haberleri: Sivas'ta dehşet: Kenenin ısırdığı 1,5 yaşındaki çocuk öldü!

Giriş Tarihi: 20.05.2025 16:47:04

Sivas'ta kene ısırması sonucu Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA) şüphesiyle hastaneye kaldırılan 1,5 yaşındaki Metehan Tütüncü, tüm müdahelelere rağmen yaşamını yitirdi.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinin Kalebaşı köyünde yaşayan Nilüfer-Süleyman Tütüncü çiftinin çocukları Metehan'ın ensesine kene yapıştı. Ailenin keneyi çıkarmasının ardından Metehan, kısa süre sonra fenalaştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ailesi tarafından Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Metehan, daha sonra yüksek ateş şikayetiyle Reşadiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Sivas'ta kene can aldı (DHA)

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTULAMADI

Metehan bebek, buradan da Kırım-Kongo kanamalı ateşi (KKKA) şüphesiyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilip yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Metehan Tütüncü, bugün, sabah saatlerinde, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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