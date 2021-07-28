Antalya Manavgat yangın! Vatandaşlar seferberlik ilan etti!

Antalya Manavgat'ta birçok farklı noktada orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken 5 mahalle boşaltıldı! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yangına bölgesine hareket etti. Vatandaşlar da alevlerin petrol istasyonuna ulaşmaması için pet şişeler ve hortumlarla yangını söndürmeye çalışıyor. Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, ilçedeki yangınlara 2 uçak, 15 helikopter, 111 arazöz, 6 dozer ve 450 orman işçisiyle müdahale edildiğini bildirdi. Yangın, bölgedeki özel bir hastanenin yakınına kadar geldi. A Haber canlı yayınında konuşan Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, "Şu ana kadar 4 köyü boşaltmış bulunuyoruz" dedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise yaptığı açıklama ile yangına 1 uçak, 19 helikopter ve 103 arazözle müdahale edildiğini duyurdu.