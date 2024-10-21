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Annesini öldüren kişi intihar etti
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Annesini öldüren kişi intihar etti

Giriş Tarihi: 21 Ekim 2024, 01:37 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2024, 01:43

Kastamonu'da annesini öldüren kişi intihar etti

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde annesini silahla öldüren kişi, intihar etti. Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Ahmet Yesevi Sokak'ta yaşayan Özkan G. ve annesi Şaizer G'den haber alamayan yakınları, komşularını arayarak evi kontrol etmelerini istedi. Kapının açılmaması üzerine komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca itfaiye aracının merdiveni yardımıyla pencereden eve girdi. Polisler, anne ve oğlunu tüfekle vurulmuş halde ölü buldu. Yapılan incelemenin ardından anne ve oğlunun cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Özkan G'nin annesini öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

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