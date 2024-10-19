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Aileler arasında taşlı sopalı ve silahlı kavga; 4 yaralı
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Aileler arasında taşlı sopalı ve silahlı kavga; 4 yaralı

Giriş Tarihi: 19 Ekim 2024, 17:39 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2024, 17:40

Diyarbakır'da aileler arasında taşlı, sopalı, silahlı kavga; 4 yaralı

Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 4 kişi, yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan 2 aile arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Fikret D., yeğeni Cebrail D. ile kardeşi Mehmet D. darp sonucu, diğer kardeşi Ahmet D. ise ayağına isabet eden kurşunla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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