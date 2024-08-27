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Ankara'nın çağrısına Şam'dan yanıt! ''Ön koşul yok!''
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Ankara'nın çağrısına Şam'dan yanıt! ''Ön koşul yok!''

Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024, 13:31   |   Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2024, 13:31

Türkiye ve Suriye arasındaki normalleşme zemini arayışları hız kesmeden sürüyor. Son olarak Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, terörle mücadelenin her iki ülkenin de ortak çıkarı olduğunun altını çizdi. Görüşmelerin başlatılması için Türkiye’nin Suriye’deki askeri güçlerini çekmesinin ön koşul olmadığını söyleyen Esad, anlaşma imzalanması için niyet beyan etti. Peki, Ankara - Şam hattında esen ılıman rüzgarlarda normalleşmeni yol haritası nasıl olacak? İstihbarat ve Bakanların görüşmesi sonrası liderlerin buluşması ön görülüyor. Öte yandan PKK'da "Ankara ve Şam bizi ortadan kaldıracak" korkusu baş gösterdi.

Beşşar Esaddan Terörle mücadele ortak çıkarımız, Türklerin çekilmesi ön koşul değil sözleri! İşte Şamla yeni dönemin yol haritası
Beşşar Esad'dan "Terörle mücadele ortak çıkarımız, Türklerin çekilmesi ön koşul değil" sözleri! İşte Şam'la yeni dönemin yol haritası

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