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Ankara’da 14. kattan düşen Şeyma Gökçe’nin şüpheli ölümü! Son mesajlarında ne yazıyordu?
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Ankara'da 14. kattan düşen Şeyma Gökçe'nin şüpheli ölümü! Son mesajlarında ne yazıyordu?

Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 16:57 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2025 16:57

Ankara’da sevgilisi Hüseyin Uyucu ile yaşadığı evin 14. katından düşerek hayatını kaybeden Şeyma Gökçe’nin, olaydan bir gün önce annesine attığı mesajlar ortaya çıktı.

Şeyma Gökçe, 15 Mart günü saat 19.30 sıralarında Etimesgut ilçesi Şehit Osman Avcı Mahallesi 58'inci Sokak'ta sevgilisi Hüseyin Uyucu ile yaşadığı binanın 14'üncü katındaki evde pencereden düştü. Ağır yaralanan Şeyma Gökçe, çağrılan ambulansla Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şeyma Gökçe, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Şeyma Gökçe (DHA)

Evde bulunan Hüseyin Uyucu'nun içeride uyuduğu iddia edilirken, polis eve çilingirle girdi. Gözaltına alınan Uyucu, ilk ifadesinde Şeyma Gökçe ile sabah tartıştıklarını, ilaç kullandığını, aldığı ilacın etkisiyle uyuduğunu, polis eve girince durumu öğrendiğini öne sürdü. Uyucu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şeyma'nın annesi ile yazışması (DHA)

PARMAK İZİ DETAYI
Şeyma Gökçe'nin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında polis evde inceleme yaptı. Şeyma Gökçe'nin düştüğü pencereden parmak izi alındı. 1+1 evin salon penceresinde Hüseyin Uyucu'nun parmak izinin tespit edildiği öğrenildi. Ayrıca Şeyma Gökçe'nin annesi Günnur ve babası Mithat Gökçe'nin ifadesine başvuruldu.

Şeyma'nın sevgilisi Hüseyin Uyucu (DHA)

ŞEYMA'NIN ANNESİNDEN ŞİDDET İDDİASI

Günnur Gökçe ifadesinde, kızının intihar ettiğine inanmadığını, Hüseyin Uyucu'nun Akçakoca'ya tatile gittiklerinde kızına şiddet uyguladığını, ancak kızının şikayetçi olmadığını söyledi. Hüseyin Uyucu'nun, daha önce hastanede güvenlik görevlisi ile kavga ettiği, bu yüzden mahkemelik oldukları da iddia edildi.

Öte yandan Şeyma Gökçe'nin olaydan bir gün önce annesi Günnur Gökçe ile mesajlaştığı ortaya çıktı. Şeyma Gökçe'nin, 'Nasıl geçiyor hayat?' diye soran annesine 'Çok güzel' yanıtını verdiği ve kalp emojisi gönderdiği görüldü.

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