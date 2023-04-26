Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı açıldı! Ankara Sivas hızlı tren kaç saat? Güzergahı ve fiyatı... | VİDEO

12 saatlik yolu 2 saate düşürecek Ankara-Sivas YHT hattı için hazırlıklar tamamlandı. Bu kapsamda trenin durakları, bilet fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Ankara - Sivas hızlı tren açıldı mı, durakları neler? Ankara Sivas YHT bilet fiyatları kaç TL? Ankara Sivas arası kaç saat sürecek? İşte detaylar...

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatları merak konusu olmaya devam ediyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile açılışı yapılması beklenen Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT)'nin açılması ile birlikte otobüs ile 6-7 saat olan seyahat süresinin 2-3 saate kadar düşmesi bekleniyor. Bugün açılış esnasında süre, kilometre ve bilet fiyatları hakkında açıklama yapılması bekleniyor.

ANKARA-SİVAS YHT BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatları henüz açıklanmadı. Bugün yapılacak olan açılışta bilet fiyatlarının duyurulması bekleniyor

ANKARA-SİVAS ARASI YHT İLE KAÇ DAKİKAYA DÜŞECEK?

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının açılması ile birlikte 6-7 saatlik yolculuk süresinin 2-3 saate düşecek.

ANKARA-SİVAS YHT DURAKLARI

Ankara-Sivas YHT hattı üzerinde Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunacak. Başkan Erdoğan'ın Ankara-Sivas YHT'nin bir hafta ücretsiz olacağı müjdesini vermesi de bekleniyor.

Saatte 250 kilometre hıza uygun olarak inşa edilen yüksek hızlı tren hattı ile Ankara-Sivas arasındaki mesafe 603 kilometreden 405 kilometreye düşecek.