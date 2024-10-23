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TUŞAŞ'A TERÖR SALDIRISI: 4 ŞEHİT, 3'ü ağır 14 yaralı!
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TUŞAŞ'A TERÖR SALDIRISI: 4 ŞEHİT, 3'ü ağır 14 yaralı!

Giriş Tarihi: 23 Ekim 2024, 18:31 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2024, 18:41

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan'daki tesislerine terör saldırısı düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya TUSAŞ'a teröristtlerce düzenlenen silahlı saldırı sonucu 4 vatandaşımızın şehit olduğunu 3'ü ağır 14 yaralımızın bulunduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan'daki tesislerine yapılan terör saldırısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

15.26'da bir terör saldırısı olmuştur. Süratle ekipler buraya geldi. 1'i kadın 1 erkek olmak üzere iki terörist etkisiz hale getirilmiştir. 4 şehit 14 yaralımız var. Yaralılarımızdan 3'ünün durumu ağır. Terörü lanetliyoruz. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Kimlikleri belli olur olmaz hangi terör örgütü üyesi olduklarını milletimizle paylaşacağız.

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