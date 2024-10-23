TUŞAŞ'A TERÖR SALDIRISI: 4 ŞEHİT, 3'ü ağır 14 yaralı!

Giriş Tarihi: 23 Ekim 2024, 18:31 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2024, 18:41

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan'daki tesislerine yapılan terör saldırısı sonrası açıklamalarda bulundu.



Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:



15.26'da bir terör saldırısı olmuştur. Süratle ekipler buraya geldi. 1'i kadın 1 erkek olmak üzere iki terörist etkisiz hale getirilmiştir. 4 şehit 14 yaralımız var. Yaralılarımızdan 3'ünün durumu ağır. Terörü lanetliyoruz. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Kimlikleri belli olur olmaz hangi terör örgütü üyesi olduklarını milletimizle paylaşacağız.