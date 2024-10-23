TUSAŞ saldırısının ardından dünyadan peş peşe kınama mesajları geldi | Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

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"AZERBAYCAN HER ZAMAN KARDEŞ ÜLKE TÜRKİYE'NİN YANINDA"

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısını kınadı. Bakanlığın X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kardeş Türkiye'de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Şirketine yönelik terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Bu hain terör eylemi sonucunda şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyoruz. Azerbaycan her zaman kardeş Türkiye'nin yanındadır."

KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR TERÖR SALDIRISINI KINADI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısını kınadı.

Cumhurbaşkanı Tatar, X hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde TUSAŞ önünde düzenlenen hain terör saldırısında şehit ve yaralıların olduğunu büyük üzüntü ile öğrendiğini belirtti. Tatar, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diler, saldırıyı şiddetle kınarım." ifadesini kullandı. Terörü lanetlediğini belirten Tatar, yaslı ailelere ve Türk halkına başsağlığı dileklerini iletti.