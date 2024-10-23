TUSAŞ saldırısının ardından dünyadan peş peşe kınama mesajları geldi | Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

TUSAŞ'a yönelik hain saldırının ardından dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye destek mesajları verilirken terör saldırısına ise kınama mesajları paylaşıldı.
TUSAŞ'a yönelik hain saldırının ardından dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye destek mesajları verilirken terör saldırısına ise kınama mesajları paylaşıldı.
RUTTE İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile telefonda görüştü. Rutte, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ve dayanışma mesajlarını iletti.
"NATO, MÜTTEFİKİMİZ TÜRKİYE'NİN YANINDA"
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısını kınadı. Rutte, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'dan gelen ölü ve yaralı haberleri endişe vericidir. NATO, müttefikimiz Türkiye'nin yanındadır. Terörizmin her türlüsünü şiddetle kınıyor ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydeden Rutte, kendisine NATO'nun desteğini aktardığını belirtti.
"AZERBAYCAN HER ZAMAN KARDEŞ ÜLKE TÜRKİYE'NİN YANINDA"
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısını kınadı. Bakanlığın X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kardeş Türkiye'de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Şirketine yönelik terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Bu hain terör eylemi sonucunda şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyoruz. Azerbaycan her zaman kardeş Türkiye'nin yanındadır."
KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR TERÖR SALDIRISINI KINADI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısını kınadı.
Cumhurbaşkanı Tatar, X hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde TUSAŞ önünde düzenlenen hain terör saldırısında şehit ve yaralıların olduğunu büyük üzüntü ile öğrendiğini belirtti. Tatar, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diler, saldırıyı şiddetle kınarım." ifadesini kullandı. Terörü lanetlediğini belirten Tatar, yaslı ailelere ve Türk halkına başsağlığı dileklerini iletti.
BİR KINAMA MESAJI DA BM'DEN GELDİ
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısını kınadı. BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, saldırıya ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.
BM Sözcü Yardımcısı Haq, konuya ilişkin detaylı bilgi edinmeye devam ettiklerini belirtti. "Genel Sekreter sivillere yönelik bu saldırıyı kınıyor." ifadesini kullanan Haq, Genel Sekreter'in hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ilettiğini aktardı. BM Sözcü Yardımcısı, Genel Sekreter'in aynı zamanda yaralılara acil şifa dilediğini kaydetti.