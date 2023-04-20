Ankara - Kırıkkale kara yolunda zincirleme trafik kazası: 1 ölü 11 yaralı

Ankara-Kırıkkale kara yolunda zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Elmadağ mevkisinde sabah saatlerinde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Yaralılar olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, kimliği henüz tespit edilemeyen 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 11 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Kırıkkale yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.