Ankara Emniyeti’nden hırsızlık operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri il genelinde yapılan çalışmalar ve 198 farklı kamera görüntüsünün incelenmesi neticesinde 14 ayrı evde meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıslara yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda S.V.,S.K.,E.A.,N.M. isimli 4 şüpheli yakaladı.

Şüphelilerin hırsızlık yapacakları bölgenin yaşam tarzına göre kıyafet seçip, kiralık ev arama ya da misafir bahanesiyle binalara gelip, özellikle kilitli olmayan dairelere kapı dili düşürmek suretiyle girdikleri, para, ziynet, silah gibi değerli eşyaları çaldıkları ve müştekileri 14 evden 792 bin 507 TL maddi zarara uğrattıkları tespit edildi.

Şüphelilerden, S.V.'nin 101, S.K.'nin 59, G.M'nin 17, N.M.'nin 15, E.A.'nın 11 olmak üzere toplamda 203 suç kayıtlarının olduğu ve S.K.'nin 50 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. 4 şüpheli adli makamlara sevk edilerek çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.