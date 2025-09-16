Olay, saat 06.40 sıralarında 29 Ekim Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara'da Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yapan Emre B., evinden çıktığı sırada otomobil içerisinden açılan ateş sonucu vuruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, 36 yaşındaki uzman çavuşun hayatını kaybettiği belirlendi. Emre B.'nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

500 metre ileride intihar etti

Cinayeti işlediği tespit edilen bacanak Uğur B. ise olay yerinden yaklaşık 500 metre ileride aracının içinde ölü bulundu. Yapılan incelemelerde Uğur B.'nin, cinayetin ardından aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

Soruşturma sürüyor

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, cinayetin nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.