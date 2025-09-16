Ankara’da kanlı sabah! Uzman çavuşa bacanağından silahlı saldırı! Öldürüp intihar etti: 2 ölü!
Ankara’nın Sincan ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan olayda Jandarma Uzman Çavuş Emre B. (36), bacanağı tarafından silahla vurularak öldürüldü. Saldırgan Uğur B., kısa süre sonra aynı silahla intihar etti.
Olay, saat 06.40 sıralarında 29 Ekim Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara'da Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yapan Emre B., evinden çıktığı sırada otomobil içerisinden açılan ateş sonucu vuruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, 36 yaşındaki uzman çavuşun hayatını kaybettiği belirlendi. Emre B.'nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
500 metre ileride intihar etti
Cinayeti işlediği tespit edilen bacanak Uğur B. ise olay yerinden yaklaşık 500 metre ileride aracının içinde ölü bulundu. Yapılan incelemelerde Uğur B.'nin, cinayetin ardından aynı silahla intihar ettiği belirlendi.
Soruşturma sürüyor
Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, cinayetin nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.