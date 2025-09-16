PODCAST CANLI YAYIN

Ankara’da kanlı sabah! Uzman çavuşa bacanağından silahlı saldırı! Öldürüp intihar etti: 2 ölü!

Ankara’nın Sincan ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan olayda Jandarma Uzman Çavuş Emre B. (36), bacanağı tarafından silahla vurularak öldürüldü. Saldırgan Uğur B., kısa süre sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, saat 06.40 sıralarında 29 Ekim Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara'da Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yapan Emre B., evinden çıktığı sırada otomobil içerisinden açılan ateş sonucu vuruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, 36 yaşındaki uzman çavuşun hayatını kaybettiği belirlendi. Emre B.'nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

500 metre ileride intihar etti

Cinayeti işlediği tespit edilen bacanak Uğur B. ise olay yerinden yaklaşık 500 metre ileride aracının içinde ölü bulundu. Yapılan incelemelerde Uğur B.'nin, cinayetin ardından aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

Soruşturma sürüyor

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, cinayetin nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Bunlar da Var

Diyarbakır’da hafif ticari araç devrildi: 15 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti
Diyarbakır’da hafif ticari araç devrildi: 15 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan'dan Katar'da tarihi açıklama: İsrail'i durduracak güce sahibiz!
Başkan Erdoğan'dan Katar'da tarihi açıklama: İsrail'i durduracak güce sahibiz!
Sakarya’da Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: İş insanı Murat Korkmaz ve eşi hayatını kaybetti
Sakarya’da Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: İş insanı Murat Korkmaz ve eşi hayatını kaybetti
Antalya Akseki’de trafik kazası: 8 yaralı
Antalya Akseki’de trafik kazası: 8 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle