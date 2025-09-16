Aksu’da suç yuvasına baskın 9 gözaltı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeninin korunması ve suçların önlenmesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 210 personelin katıldığı baskınlarda birçok adrese girildi.

Ruhsatsız silah ve fişekler ele geçirildi

Çalışmalarda 6 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 191 adet fişek ve kartuş ele geçirildi. Ayrıca 4 kesici/delici alet de polis ekiplerince muhafaza altına alındı.

Toprağa ekili Hint keneviri bulundu

Operasyonda dikkat çeken bir diğer bulgu ise uyuşturucu madde oldu. Polis ekipleri, yaklaşık 60 santim boyunda toprağa ekili Hint keneviri tespit ederek imha etti.

9 şüpheliye adli işlem

Operasyon sonunda 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün suç ve suçlulara karşı kararlı mücadelesinin devam edeceği vurgulandı.