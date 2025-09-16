Ankara’da dehşet: Uzman çavuşu öldürüp aynı silahla yaşamına son verdi!

Olay, saat 06.30 sıralarında 29 Ekim Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara'da Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yapan Emre Bozkurt, evinden çıktığı sırada otomobil içerisinden açılan ateşle hedef alındı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Bozkurt'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Uzman çavuşun cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Katil bacanak aynı silahla intihar etti

Cinayeti işlediği belirlenen Bozkurt'un bacanağı Uğur Balkoca, olay yerinden yaklaşık 500 metre uzaklıkta, Menderes Mahallesi Ahmet Koparan Bulvarı'nda park halindeki 06 HB 155 plakalı aracında bulundu. Balkoca'nın tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdiği tespit edildi.

Polis soruşturması sürüyor

Kısa sürede bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Olay yeri inceleme ekipleri her iki noktada da detaylı çalışma yaptı. Acı olayın nedeni henüz netlik kazanmazken, polis ve savcılık soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.