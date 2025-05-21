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Ambarlı’da şok video... Arıtılmamış atık su denize bırakıldı! İSKİ’ye milyonluk ceza!
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Ambarlı'da şok video... Arıtılmamış atık su denize bırakıldı! İSKİ'ye milyonluk ceza!

Giriş Tarihi: 21.05.2025 15:38:41

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İstanbul’daki Ambarlı İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’nde yapılan denetimde, arıtılmamış kentsel atıksuların deşarj edildiği tespit edildi. İSKİ’ye 3 milyon 343 bin 688 TL idari para cezası uygulanırken, sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), çevre kirliliğine sebep olmaya devam ediyor...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde yaptıkları denetimde, kentsel atık suların bir kısmının arıtılmadan doğrudan denize deşarj edildiğini tespit etti.

İSKİ'YE 3.3 MİLYONLUK CEZA
Skandalın ardından İSKİ'ye 3 milyon 343 bin 688 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çevreyi kirleten İSKİ'ye ceza kesti

BAKANLIK AÇIKLADI: CEZAYI VERDİK, SUÇ DUYURUSU YOLDA
Bakanlık, denetime ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çevreyi kirleten İSKİ'ye ceza kesti

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerimizce, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğü'ne ait Ambarlı İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nde yapılan denetimde kentsel atıksuların bir kısmının arıtma işlemi yapılmadan deşarj edildiği belirlenmiştir. Çevre kirliliği nedeniyle İSKİ'ye Çevre Kanunu'na istinaden 3 milyon 343 bin 688 TL ceza uygulanmıştır ve sorumlularla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacaktır."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çevreyi kirleten İSKİ'ye ceza kesti

İBB'YE VE İSKİ'YE TEPKİ YAĞDI
Usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarıyla gündemden düşmeyen İBB yönetimi altyapı projelerinin yetersizliğiyle sınıfta kalırken İSKİ'nin de benzer skandallarla gündeme gelmesi tepkilere neden oldu. Vatandaşlar sosyal medyada İSKİ'yi eleştiren paylaşımlarda bulundu.

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