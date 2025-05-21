Ambarlı’da şok video... Arıtılmamış atık su denize bırakıldı! İSKİ’ye milyonluk ceza!

Giriş Tarihi: 21.05.2025 15:38:41

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), çevre kirliliğine sebep olmaya devam ediyor...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde yaptıkları denetimde, kentsel atık suların bir kısmının arıtılmadan doğrudan denize deşarj edildiğini tespit etti.

İSKİ'YE 3.3 MİLYONLUK CEZA

Skandalın ardından İSKİ'ye 3 milyon 343 bin 688 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.

BAKANLIK AÇIKLADI: CEZAYI VERDİK, SUÇ DUYURUSU YOLDA

Bakanlık, denetime ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerimizce, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğü'ne ait Ambarlı İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nde yapılan denetimde kentsel atıksuların bir kısmının arıtma işlemi yapılmadan deşarj edildiği belirlenmiştir. Çevre kirliliği nedeniyle İSKİ'ye Çevre Kanunu'na istinaden 3 milyon 343 bin 688 TL ceza uygulanmıştır ve sorumlularla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacaktır."

İBB'YE VE İSKİ'YE TEPKİ YAĞDI

Usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarıyla gündemden düşmeyen İBB yönetimi altyapı projelerinin yetersizliğiyle sınıfta kalırken İSKİ'nin de benzer skandallarla gündeme gelmesi tepkilere neden oldu. Vatandaşlar sosyal medyada İSKİ'yi eleştiren paylaşımlarda bulundu.