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Beşiktaşta trafik kazası... Park halindeki araca çarpan otomobil yan yattı: Kaza anı kamerada!
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Beşiktaşta trafik kazası... Park halindeki araca çarpan otomobil yan yattı: Kaza anı kamerada!

Giriş Tarihi: 21.05.2025 15:51:17 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 15:57:57

Videolu Haber... Beşiktaş’ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki araca çarptıktan sonra yan yattı. Kazada bir kadın hafif şekilde yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki araca çarptıktan sonra yan yattı. Kazada bir kadın hafif şekilde yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Öğle Saatlerinde Meydana Geldi
Kaza, Beşiktaş'ın Ulus semtinde Adnan Soygun Caddesi üzerinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İçerisinde 2'si kadın 3 kişinin bulunduğu 34 GA 146 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yan yattı.

Yaralı Kadın Vatandaşların Yardımıyla Kurtarıldı
Kazada otomobilde bulunan bir kadın hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay Trafikte Aksamaya Neden Oldu
Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik akışı bir süreliğine yavaşladı. Yan yatan aracın ve çarpılan park halindeki otomobilin olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaza Anı Kameralara Yansıdı
Kaza anı, bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde aracın kontrolden çıkarak park halindeki araca çarpması ve ardından yan yatması açıkça görülüyor.

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