Alzheimer hastası eşine bakan Mustafa Amca'nın vefası izleyenleri duygulandırdı

14.09.2020 00:41

Bilecik Söğüt'te 10 yıldır Alzheimer hastası eşine bakan 84 yaşındaki Mustafa Turgut'un eşiyle ilgili sözleri izleyenleri duygulandırdı. Erkeğin eşine ulu bir nazarla bakması gerektiğini söyleyen Mustafa Amca eşiyle ilgili, ''Evimin gülü, başımın tacı, bu dünyada bana Allah’ın emaneti ne yapsam azdır” diyor. Mustafa Amca'nın tüm insanlığa ders niteliğindeki vefasına eşi de "Eli ayağı tutsa sırtında gezdirecek" sözleriyle karşılık veriyor. İşte o duygulandıran görüntüler...

Bilecik Söğüt'te 10 yıldır Alzheimer hastası eşine bakan 84 yaşındaki Mustafa Turgut'un eşiyle ilgili sözleri izleyenleri duygulandırdı. Erkeğin eşine ulu bir nazarla bakması gerektiğini söyleyen Mustafa Amca eşiyle ilgili, ''Evimin gülü, başımın tacı, bu dünyada bana Allah'ın emaneti ne yapsam azdır" diyor. Mustafa Amca'nın tüm insanlığa ders niteliğindeki vefasına eşi de "Eli ayağı tutsa sırtında gezdirecek" sözleriyle karşılık veriyor. İşte o duygulandıran görüntüler...