Aliyev net konuştu: Ermenistan'a son şans, topraklarımızdan çıkın"

Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını almak için başlattığı operasyon Ermenileri iyice köşeye sıkıştırdı. Her defasında sivilleri hedef alan Ermenistan, sanayi kenti olan Mingeçevir’e balistik füze fırlattı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Azerbaycan hava savunma birliklerinin füzeyi 20 kilometre irtifada imha ettiği belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan ordusunun Mingeçevir'e balistik füze fırlattığı bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan hava savunma birliklerinin füzeyi 20 kilometre irtifada imha ettiği belirtildi.

Ermenistan 5 Ekim'de de sanayi kenti olan Mingeçevir'de hidroelektrik santralinin bulunduğu bölgeye füze fırlatmıştı.

İLHAM ALİYEV'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Öz topraklarımızı işgalden kurtarıyoruz. Ordumuz Hadrut kasabası ve birkaç köyü işgalden kurtardı. Çayırlı, Kışlak, Efendiler dahil 8 köy kurtarıldı.

Erivan'ın 16 komuta merkezi, iki S-300 sistemi yok edildi. Ermenistan ordusunun tanklarını onlara karşı kullanıyoruz. Ermenistan'ın askerleri işgalcilerdir. Ermenistan'ın elinde Azerbaycan ordusuna ait hiçbir teçhizat yoktur.

Bugün işgalden kurtarılmış topraklarda Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor" şeklinde konuştu.

"İŞGALCİYE SON ŞANSI VERİYORUZ, ÇIKIN TOPRAKLARIMIZDAN"

Onlar bizim gücümüzü gördüler, irademizi gördüler. Dünyada hiçbir ülke bizim irademize tesir edemez. Kime yalvarırsan yalvar, hiçbiri bize tesir edemez. Biz hak yolundayız, biz öz topraklarımızı geri alacağız. Toprak bütünlüğümüzü sağlayacağız. İşgalciye son şansı veriyoruz, çıkın bizim topraklarımızdan.

Moskova'daki görüşmeler birçok gelişmeye ışık tutacaktır.

AZERBAYCAN: AYRILIKÇILARA AİT TANK VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'daki ayrılıkçılara ait tank ve mühimmat ele geçirildiğini belirtti.

Bakanlık tarafından paylaşılan video görüntülerinde de Füzuli ilçesi Horadiz köyünde terk edilmiş tankların olduğu iddia edildi.

ERMENİSTAN, ÇATIŞMALARIN BAŞLADIĞI GÜNDEN BU YANA 376 ASKERİN ÖLDÜĞÜNÜ DUYURDU

Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de Ermenistan ile Azerbaycan arasında patlak veren çatışmalar sürüyor. Yapılan son açıklamada çatışmalarda şimdiye kadar 376 Ermeni asker ile 22 sivilin hayatını kaybettiğini duyuruldu.

Azerbaycan ise dün 27 Eylül'den bu yana 31 sivilin öldüğünü ve 154 kişinin yaralandığını duyurmuş, askeri zayiatlar hakkında ise bilgi vermemişti.

PUTİN'DEN AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANLARINA BARIŞ GÖRÜŞMELERİ İÇİN DAVET

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ'da barış görüşmeleri için Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Moskova'ya davet etti.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Putin'in bir dizi telefon görüşmesi yaptığı hatırlatılarak cenazelerin ve esirlerin değişimi için insani nedenlerle Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması çağrısında bulunduğu kaydedildi.

SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR: ERMENİSTAN SAVAŞ SUÇU İŞLEMEKTEDİR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Azerbaycan'ın tüm diplomatik çabalarına rağmen, Ermenistan'ın Karabağ'ı işgali ve gerçekleştirdikleri sivil katliamlar karşısında sus pus olanların, bugün sergiledikleri tavır ise maalesef tam bir iki yüzlülüktür" dedi.

Bakan Akar, Anadolu Tersanesi tarafından Katar Deniz Kuvvetleri için inşa edilen silahlı eğitim gemisi AL-DOHA'nın denize indiriliş törenine katıldı.

Bakan burada yaptığı açıklamada ayrıca "Ermenistan savaş suçu işlemektedir. Bunun herkes tarafından bilinmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.