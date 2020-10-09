Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.10.2020 Gazete
    ABONE OL

    Türk ’ları Ermeni tanklarının yarısını imha etti! , Miço ve delirdi...

    Türk ’ları tanklarının yarısını imha etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel , Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Nikol delirdi.

    Takvim
    'Tank' you


    su Karabağ'da dün de Horadiz şehrini aldı. İşgalde kurtarılan kentler 28'e çıktı. 'ların vurduğu tank sayısı ise 260'a ulaştı.

    İngiliz, Batı'daki şoku yazdı: , ABD, ve 'e ciddi rakip...


    YİNE SAVAŞ SUÇU İŞLEDİ
    Ermeni ordusu Gence, Berde, Ağcabedi şehirleri ile Goranboy, Terter, Ağdam'ın köylerine top atışı yaptı. Sivil kayıp sayısı 31'e çıktı.



    GARDAŞ SEVGİSİ
    Azerbaycan Ordusu, işgalci 'ı dağıttı. Büyük zafer kazandı. Başkent Bakü'de ise coşku vardı. Azerbaycan ordusuna destek veren Bakülüler, neredeyse kentin tüm binalarını bayraklarla donattı. Sokaklarda, Azerbaycan'a yönetim ve halk olarak tam desteğini açıklayan Türkiye'nin bayrakları da dalgalandı.





    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Türk SİHA’ları Ermeni tanklarının yarısını imha etti! Macron, Miço ve Paşinyan delirdi...