Azerbaycan ordusu Karabağ'da dün de Horadiz şehrini aldı. İşgalde kurtarılan kentler 28'e çıktı. SİHA'ların vurduğu tank sayısı ise 260'a ulaştı.
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YİNE SAVAŞ SUÇU İŞLEDİ
Ermeni ordusu Gence, Berde, Ağcabedi şehirleri ile Goranboy, Terter, Ağdam'ın köylerine top atışı yaptı. Sivil kayıp sayısı 31'e çıktı.
GARDAŞ SEVGİSİ
Azerbaycan Ordusu, işgalci Ermenistan'ı dağıttı. Büyük zafer kazandı. Başkent Bakü'de ise coşku vardı. Azerbaycan ordusuna destek veren Bakülüler, neredeyse kentin tüm binalarını bayraklarla donattı. Sokaklarda, Azerbaycan'a yönetim ve halk olarak tam desteğini açıklayan Türkiye'nin bayrakları da dalgalandı.