Alibeyköy'de başörtülü kadın doktora dehşeti yaşatan magandaya dava!

09.09.2020 15:40

Alibeyköy’de bir maganda trafikte sinirlendiği kadın sürücüye saldırarak aracın camını kırmıştı. Öfkeli sürücü tutuklanarak cezaevine gönderilirken kadın sürücünün ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı var maganda hakkında ‘Tehdit, hakaret, mala zarar verme ve yaralama suçlarından iddianame düzenlendi.

Olay, 13 Ağustos günü akşam 20:00 sıralarında Eyüpsultan, Alibeyköy Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Kadın sürücü Sena Genç, dönüş yapmak için sinyal verdi. Genç, sinyal verdiği şeride geçmeye çalışırken iddiaya göre Emre Etyemez (27), yol vermeyerek otomobilini sıkıştırdı.

Etyemez bu sırada iddiaya göre aracının içerisinden Genç'e küfür etti. Genç de kornaya basarak "Neden küfür ediyorsun?" diye tepki gösterdi. Bu sırada Etyemez aracından inerek Genç'in kullandığı otomobilin üzerine çıktı. Kaputun üzerinde zıplayan tekmeyle camı kıran Etyemez, kendisine engel olmak isteyenlere de tepki gösterdi. Genç korku içerisinde aracından indiği sırada, Emre Etyemez'in aracında bulunan eşi Gülüzar Etyemez (22) ve Buse Keleş (20) de iddiaya göre Genç'e saldırdı. Genç'in saçını çeken ve yumruk atan şüpheliler daha sonra araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.

MAGANDA TUTUKLANDI

Otomobili zarar gören ve darp edilen Sena Genç, şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatan polis ekipleri Emre Etyemez ve eşi Gülüzar Etyemez'i gözaltına aldı. Emre Etyemez tutuklanarak cezaevine gönderilirken savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Yürütülen soruşturma bugün tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı genç kadına aracına zarar veren sürücü Emre Etyemez hakkında, 'Hakaret,tehdit,mala zarar verme ve yaralama' suçlarından iddianame düzenledi. Buse keleş ve Gülizar Etyemez de hakaret ve tehdit suçlarından yargılanmasını istedi. Dava 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Deniz YUSUFOĞLU -SABAH