Terörden tutuklu Selahattin Demirtaş, cezaevinden 6 ortağına ayar verdi

Toplanıp toplanıp dağılan altılı masa, gizli ortağını da pes ettirdi! Terörden tutuklu Demirtaş, bir türlü aday bulunamamasını eleştirdi. "Konuşmaktan çekinen bir muhalefet, Türkiye'ye nasıl demokrasi getirebilir ki?" dedi.







Ayrıca masadaki tüm liderlerin, HDP'yi ziyaret etmesi gerektiğini belirtti. "Dayanışmanızı sunmaktan çekinmeyin" diyerek gizli ortaklıklarını itiraf etti. Hepsine verdi veriştirdi: Bizim oy eksiğimiz varsa onların da var...