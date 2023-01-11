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Terörden tutuklu Selahattin Demirtaş, cezaevinden 6 ortağına ayar verdi

Terörden tutuklu Selahattin Demirtaş, cezaevinden 6 ortağına ayar verdi
11.01.2023 09:26 - Son Güncelleme: 11.01.2023 09:27

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Kaçakçılara şok!

Selahattin Demirtaş, cezaevinden altılı masaya ayar verdi. “Bizimle resmi görüşmeden kaçıyorlar. 3 maymunu oynuyorlar” dedi. Sert eleştirileriyle adeta masayı devirdi.

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Toplanıp toplanıp dağılan altılı masa, gizli ortağını da pes ettirdi! Terörden tutuklu Demirtaş, bir türlü aday bulunamamasını eleştirdi. "Konuşmaktan çekinen bir muhalefet, Türkiye'ye nasıl demokrasi getirebilir ki?" dedi.




Ayrıca masadaki tüm liderlerin, HDP'yi ziyaret etmesi gerektiğini belirtti. "Dayanışmanızı sunmaktan çekinmeyin" diyerek gizli ortaklıklarını itiraf etti. Hepsine verdi veriştirdi: Bizim oy eksiğimiz varsa onların da var...

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