Alaca’da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil duvara çarptı

KAZA VE ARAÇ DURUMU

Kaza, Alaca-Sungurlu karayolu Kıcılı köyü yakınlarında meydana geldi. Uğur Ç. (33) yönetimindeki 52 EA 789 plakalı Fiat-Tofaş otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki iksa duvarına çarptı.

YARALILAR VE İLK MÜDAHALE

Çarpmanın etkisiyle sürücü Uğur Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan Fatma Ç. (19) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN HASTANEYE KALDIRILMASI

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME

Kazayla ilgili polis ve jandarma ekipleri inceleme başlattı. Trafik ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alarak kazanın nedenlerini araştırıyor.