İstanbul'da ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: İşte gözaltına alınanlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında yeni bir dalga yaşandı. Sabah saatlerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, kamuoyunun yakından tanıdığı çok sayıda ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun detayları ve şüphelilerin emniyete getiriliş anlarına dair özel görüntüler haberimizdeki videoda yer alıyor.

Sabancılar ve eski kulüp başkanları operasyonun odağında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 16 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda; Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman, Galatasaray eski Başkanı Burak Elmas, iş insanları Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı gözaltına alındı. Kerim Sabancı'nın yurt dışından dönüşte İstanbul Havalimanı'nda emniyet güçlerince yakalandığı, Fikret Orman ile Güzide Duran'ın ise aynı adreste bulunduğu iddia edildi.

Hande Erçel hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Operasyon kapsamında ismi listede bulunan oyuncu Hande Erçel'in yurt dışında olduğu tespit edildi. Erçel ile birlikte Kaan Mellart hakkında da yakalama kararı çıkarılırken, operasyonun firari isimlerine yönelik teknik takip süreci devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerin tam listesi

Savcılık talimatıyla gözaltına alınan ve hakkında işlem başlatılan 16 kişilik listede şu isimler yer alıyor:

Fikret Orman, Güzide Duran, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı,

Burak Elmas, Didem Soydan, Lütfiye Tuğçe Özbudak,

Sezgin Köysüren, Ferhat Aydın, Koray Serenli, Onur Bükçü,

İsmail Behram Perinçekli, Kaan Mellart, Onur Talay, Mustafa Tari.

Sağlık kontrolü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklaması

Gece saatlerinde gözaltına alınan Burak Elmas ve model Didem Soydan, işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, toplumun genel ahlakı ve aile düzeninin korunması amacıyla başlatılan soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.