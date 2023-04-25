Haberler Haber Videoları Aksaray'da patlama! Kaçak testi yapılan sıcak su tankı patladı: 1 ölü, 1 yaralı | VİDEO

Aksaray'da patlama! Kaçak testi yapılan sıcak su tankı patladı: 1 ölü, 1 yaralı | VİDEO

Aksaray'da patlama! Kaçak testi yapılan sıcak su tankı patladı: 1 ölü, 1 yaralı | VİDEO
25.04.2023 19:46 - Son Güncelleme: 25.04.2023 19:48

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Aksaray Organize Sanayi Bölgesinde su ısıtma sistemleri imal eden bir fabrikada hava basarak kaçak testi yapılan sıcak su tankının patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

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Aksaray'da bir fabrikada hava basarak kaçak testi yapılan sıcak su tankının patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Aksaray Organize Sanayi Bölgesinde su ısıtma sistemleri imal eden bir fabrikada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, fabrikada çalışan işçilerden Yusuf Yener (27), imal edilen metal bir sıcak su tankında kaçak olup olmadığını denemek için tanka hava bastı. Bir süre hava basılan tank bilinmeyen bir nedenle aniden patladı. Patlamayla birlikte işçi Yusuf Yener de ağır yaralandı. Patlamanın ardından diğer işçiler durumu hemen 112 Acil Çarı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yusuf Yener'e yaptığı müdahalede hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet Savcısı ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Yusuf Yener'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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