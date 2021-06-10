Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, Kılıçdaroğlu’nun ‘’haramzade’’ sözlerine A Haber ekranlarında sert tepki gösterdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı videoda kullandığı "Ülkemizin geleceğini siz tayin edeceksiniz, bu haramzadeler değil" ifadeleri birçok kesim tarafından tepkiyle karşılandı. Kılıçdaroğlu'nun bu kutuplaştırıcı yaklaşımını A Haber'de değerlendiren Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç, “HDP-PKK silahla, Kılıçdaroğlu da halkın yakasına yapışmakla tehdit ediyor. Neyin ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. Bu sözlerin ne manaya geldiğini de biliyoruz. ‘Haramzade’ çok ağır bir hakarettir. Sen nasıl bir siyaset yapıyorsun?" dedi.