Akılalmaz röportaj sosyal medya gündeminde: AK Parti 50 bin yataklı hastane yapıp bizi öldürmek istiyor

17.07.2020 11:16

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hayalim ve sevdam" olarak nitelendirdiği şehir hastaneleri, koronovirüs salgınına karşı mücadelede önemli bir katkı sağladı. Devasa hastanelerin, koronovirüs salgını sırasında Türkiye'nin sağlık sisteminin güvencesi haline geldi. Ancak sağlık sisteminde yakalanan bu başarıları görmezden gelen, AK Parti hükümetinden önceki sağlık sistemini unutanlar da sosyal medyada gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak sokak röportajı sırasında mikrofon uzatılan bir vatandaş, yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem oldu. O kişi sağlık yatırımlarını 'tehlikeli' bularak 'AK Parti 50 bin yataklı hastane yaparak bizi öldürmek istiyor' ifadelerini kullandı.