Başkan Erdoğan’ın canlı yayında sohbet ettiği çocuğun babası: Abdulkadir’imizin hayali gerçekleşti

MİNİK ABDULKADİR'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A RABİA SELAMI!

Başhekim Yardımcısı Dr. Mustafa Mehmet Altıntaş, "Cumartesi günkü açılışımızdan önce Abdulkadir'in babasının Cumhurbaşkanımıza attığı bir tweetle bize dönüş sağlandı. Bu sayede Abdulkadir zaten hastanemizde ameliyatlarını olmuş takip ve tedavisi devam ediyordu. Biz de Abdulkadir'in Cumhurbaşkanımıza selam vermesini sağlamak adına organizasyonu oluşturduk. Canlı yayın ekibimizle Abdülkadir ile Cumhurbaşkanımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. Tabii biz eh işimizi severek yapıyoruz. Bu işi yaparken de bütün hastalarımıza faydalı olmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. O gün de tabii duygulandık. Çünkü Abdulkadir bizim oldukça değerli hastalarımızdan bir tanesi. Zor bir süreçte ona mutlu etmek adına bir aracı olmak bizim için bir gurur kaynağı oldu" diye konuştu..