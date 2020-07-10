





Yerli solunum cihazlarının avantajlarından bahseden Prof. Dr. Recep Demirhan, "Kartal Şehir Hastanesi çok büyük bir hastane. 1105 yatağı var, 45 tane ameliyathanesi var. Her gün yaklaşık olarak 180 - 200 kişi burada ameliyat olabiliyor. Bu hastaların bir kısmına yoğun bakım ihtiyacı hasıl olabiliyor. Yoğun bakımlarda da anestezi ve yoğun bakım mekanik ventilatör solunum cihazlarına ihtiyaç duyuluyor. Bunların bu cihazların bu hastanelerde olmasının çok büyük avantajı var. Her türlü ameliyatı rahatça yapabiliyorsunuz. Ameliyat sonrası dönemde desteğinizde hiçbir sıkıntı olmayacağınızı bildiğiniz için bu cihazlar oldukça önemli. Yerli olması da bizler için son derece önemli. Bu cihazlar İnşallah vatanımıza milletimize hayırlı olur" dedi.



